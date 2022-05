Jogadores do Ceará jogam contra o Athletico com nomes das mães nas camisas

Em ocasião da véspera do Dia das Mães, o Ceará Sporting Club resolveu homenagear as mulheres que deram origens aos jogadores do Alvinegro.

Contra o Athletico-PR, cada um deles entrou estampando o nome da mãe.

O clube divulgou a ação no Instagram. "Para esse dia das mães, o Vozão homenageia as mães importantes para cada um dos nossos jogadores. Os atletas entrarão em campo, daqui a pouco, com os nomes delas na camisa".

Os torcedores, em tom bem-humorado, brincaram com a ação. "Bora, fi da Rosangela". "Bora, fi da Geraldine".