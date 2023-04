Jogadores do Ceará conhecem bola que será usada na Série B; veja detalhes

Os jogadores do Ceará conheceram nesta segunda-feira (10) a bola oficial que será utilizada na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro na temporada 2023. A bola escolhida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a segunda divisão do futebol nacional é da fornecedora Uhlsport e recebe o nome de Match Pro.

De acordo com informações do site oficial da fornecedora, a bola possui tecnologias de melhora na aderência na resistência na bola, além de ser certificada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa).

VEJA VÍDEO:

Jogadores do Ceará conhecem bola que será usada na Série B.



Vídeo: Samuel Conrado/SVM pic.twitter.com/VdIkEoMW01 — Jogada (@diariojogada) April 10, 2023

Na tarde desta segunda-feira (10), o elenco do Ceará treinou com a nova bola em Carlos de Alencar Pinto tendo em vista a estreia da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vovô entra em campo nesta sexta-feira (14), às 21h30, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), onde encara o Ituano, pela primeira rodada da competição.