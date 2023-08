Jogadores do América-MG discutem após derrota e Wellington Paulista é contido por jogadores

O América-MG foi derrotado por 3 a 1 pelo Fortaleza no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana nesta quinta-feira (24), no Estádio Independência. Os jogadores do Coelho discutiram durante o intervalo da partida e na etapa final. Marcus Salum, presidente da SAF do América, apartou a discussão. As informações são da transmissão da rádio Itatiaia e da Espn.

Durante o 2º tempo do jogo, Wellington Paulista e Pedrinho também discutiram ainda no banco de reservas, segundo relato da partida, após serem substituídos. O capitão do Coelho teria dito que a atuação do volante Juninho, na etapa inicial, foi "de dar vergonha."

Nas redes sociais, Pedrinho negou ter discutido com Wellington Paulista, apesar dos relatos da imprensa. Houve também uma discussão no intervalo da partida, no vestiário. Comissão técnica e jogadores teriam dito palavras como "vergonha" e "parece amador" após o time deixar o campo com derrota parcial de 3 a 0 para o Fortaleza. O técnico Fabián Bustos preferiu não comentar as discussões.

O América-MG foi derrotado pelo tricolor por 3 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. O próximo desafio do Coelho será na Série A. Em busca de deixar a lanterna do campeonato, o time encara o São Paulo no domingo (27).