Jogadores da Seleção, Richarlison e Rodrygo se solidarizam com vítimas de tragédia no litoral de SP

Jogadores da Seleção Brasileira, os atacantes Richarlison e Rodrygo Goes se solidarizaram com as vítimas do desastre no litoral de São Paulo e pediram doações. Até a tarde desta terça-feira (21), 48 pessoas morreram e 49 estão desaparecidas.

Numa rede social, o camisa 9 da Amarelinha e jogador do Tottenham prestou sentimentos a todas as famílias que têm sofrido as consequências das fortes chuvas. Richarlison também pediu indicação de instituições que recebem as doações.

Rodrygo, também atacante do Brasil e jogador do Real Madrid, entra em campo para enfrentar o Liverpool em jogo da Champions League nesta terça. O jogador lembrou que está na concentração, mas ressaltou o discurso de solidariedade e pediu ajuda para as vítimas.

TRAGÉDIA NO LITORAL DE SÃO PAULO

O litoral norte do estado de São Paulo vive as consequências de fortes chuvas no último fim de semana. O grande volume de água causou deslizamento de terras, desabamento de casas e várias mortes. Dez municípios foram atingidos pelo temporal. São eles: Ubatubaa, Caraguatatuba, Ilha Bela, Juquehy, Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente e São Sebastião, a cidade mais prejudicada.

Quase 3 mil pessoas estão desalojadas e estradas importantes, como a Rio-Santos, estão parcialmente interditadas. As forças de resgate seguem na busca por sobreviventes.

COMO AJUDAR?

O Fundo Social de São Paulo está arrecadando doações, como cestas básicas, cobertores, água mineral, roupas e outros itens. Também é possível doar quantias em dinheiro.