Jogadores Arboleda e David Neres são flagrados em festa ilegal em São Paulo

Uma operação da Polícia Civil flagrou, na madrugada desta sexta-feira (28), a realização de uma festa clandestina em uma casa noturna na Zona Leste de São Paulo. O evento tinha mais de 120 pessoas, entre elas dois jogadores de futebol: o zagueiro equatoriano do São Paulo, Arboleda, e o atacante do time holandês Ajax, David Neres, que também já defendeu o São Paulo e a seleção brasileira.

O local parecia fechado quando as equipes de fiscalização chegaram ao endereço, no entanto, os clientes estavam utilizando outra porta para entrar no estabelecimento, segundo informações do portal G1.

O proprietário da casa noturna chegou a distribuir máscaras aos clientes, ao constatar a fiscalização. Quinze deles, dos 124 que estavam na festa ilegal, não conseguiram colocar a proteção.

Os agentes de fiscalização do Procon, da Prefeitura e Vigilância Sanitária constataram irregularidades no local que levaram a interdição cautelar do estabelecimento. Os policiais apreenderam equipamentos de som e luz, um computador e seis máquinas de cartão de crédito.

Os responsáveis pelo evento, assim como funcionários, os jogadores e alguns frequentadores foram conduzidos ao DPPC, onde foi registrado um termo circunstanciado. A boate pode ser multada em R$ 200 mil.

Arboleda e David Neres prestaram depoimento e foram liberados no início da manhã. Os jogadores deixaram o DP sem falar com a imprensa, informou o portal.

Clube diz que multará atleta

O São Paulo Futebol Clube lamentou, em nota publicada nas redes sociais, o comportamento do zagueiro Arboleda. O clube disse que ele ficará em isolamento nos próximos dias e será testado diariamente até ser comprovado que não se infectou com a Covid-19.

Foto: reprodução

Ainda segundo o time, o atleta será multado, "e a punição administrativa convertida em cestas básicas doadas ao G10 Favelas".

Até a publicação desta matéria, o Ajax ainda não tinha se pronunciado sobre o caso.

Caso Gabigol

Em março, o atacante do Flamengo Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, foi flagrado em cassino clandestino, na Zona Sul de São Paulo. No local, foi registrada aglomeração, com cerca de 200 pessoas.

Legenda: O jogador Gabigol foi flagrado no evento clandestino Foto: Divulgação/Governo de SP

A Polícia Civil fechou o estabelecimento de luxo, que funcionava de maneira ilegal, já que jogos de azar são proibidos no Brasil, e encaminhou o jogador e todas as outras pessoas que estavam no local à Delegacia de Crime contra a Saúde Pública, no centro de São Paulo.

Na ocasião, o atleta estava escondido embaixo de uma mesa. Todos os presentes assinaram termo circunstanciado, comprometendo-se a prestar esclarecimentos depois, e foram liberados da delegacia. Não houve prisões.

Além de Gabigol, o cantor MC Gui também foi flagrado no evento realizado na Rua Alvorada, na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo.

Os denunciantes informaram à polícia local que o cassino funcionava há algum tempo e que foram gastos mais de R$ 8 milhões com as instalações luxuosas. No evento, várias pessoas não usavam máscara de proteção contra a Covid-19 ou vestiam o acessório de forma errada.