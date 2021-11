Jogadora do PSG é presa por suspeita de planejar emboscada para ferir companheira do elenco

Uma jogadora do Paris Saint-Germain (PSG), a meia Aminata Diallo, foi presa nesta quarta-feira (10), na França, suspeita de planejar uma emboscada para machucar a companheira de elenco, Kheira Hamraoui. Através de nota, o time confirmou a detenção pela polícia de Versalhes.

“O clube tem tomado todas as medidas necessárias para garantir a saúde, o bem-estar e a segurança dos seus jogadores”, informou a gestão do PSG em trecho da publicação oficial.

Segundo o jornal francês "L'Équipe", Kheira foi agredida nas pernas com uma barra de ferro por homens encapuzados após uma confraternização do grupo de atletas. Na ocasião, Diallo ofereceu carona para a atleta e, no momento do ataque, não foi alvo de nenhum dos bandidos.

A ação não teve nenhum pertence roubado, mas a vítima recebeu pontos nas pernas e precisou ser hospitalizada. Com a lesão, Diallo ganhou a posição no meio-campo do PSG e foi titular de uma partida. Ao longo da temporada, quando Kheira esteve contundida, a mesma atleta foi escolhida para substituí-la nas convocações da seleção feminina francesa principal.

O incidente foi na última quinta (4). Diallo foi detida no processo inicial de investigação policial.