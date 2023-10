Jogadora do Fortaleza é convocada para a Seleção Brasileira Sub-17

A lateral-esquerda Mirela Rodrigues, que defende o Fortaleza, foi convocada pela Seleção Brasileira Feminina Sub-17. Ela representará a Amarelinha em três amistosos. Essa é a segunda vez que Mirela é convocada para essa categoria da seleção.

Mirela Rodrigues nasceu em 2007 e fez parte da histórica campanha do Fortaleza no Brasileirão Sub-20, onde as Leoas passaram de fase pela primeira vez na história da competição e chegaram às quartas de final.

A atleta de 16 anos é natural de Fortaleza e chegou ao Tricolor do Pici no começo deste ano, após passagens por Menina Olímpica e Ceará. A jogadora se apresentará à Seleção no dia 9 de outubro, em Pinheiral (RJ).