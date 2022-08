Jogadora de vôlei, Key Alves revela que ganhou mais de 1 milhão de seguidores após vídeo de Casimiro

Key Alves, jogadora de vôlei e influenciadora digital, disse que ganhou mais de um milhão de seguidores após aparecer em vídeo do streamer Casimiro Miguel. A atleta, que também faz sucesso no OnlyFans, falou sobre o tema em entrevista ao podcast Poddelas.

Casimiro reagiu a alguns stories da jogadora no Instagram, em março deste ano, e fez um vídeo para mostrar as mensagens recebidas no direct. Claro que o vídeo fez sucesso na internet e levou muitos seguidores para a influencer.

"No vôlei, eu sempre fui muito conhecida, só que foi tomando um outro rumo depois que comecei a mostrar a minha vida fora do vôlei, que a galera quer ver. Eu estava fazendo tudo que estava em alta e foi estourando. O Casemiro reagiu a uns Stories meus, e deu uma polêmica gigante", disse Key Alves.

Solicitações do direct

A atleta de vôlei postou uma caixa perguntando o que as pessoas gostariam de ver. Então, pediram para ela mostrar as solicitações do direct.

"Eu tinha acabado de terminar, então não tinha entrado ali. E ele reagiu, parando os Stories e lendo um por um. Tinha cara ali que eu tinha ideia (de quem era). Ele ficou falando um por um, e teve muito jogador de futebol. Ganhei 1 milhão se seguidores em cinco dias. Foi em março desse ano", explicou a jogadora.

A líbero do Osasco é a jogadora de vôlei mais seguida do mundo. Aos 21 anos, ela revela ainda que as mensagens renderam bons encontros com muitos famosos.

"Rendeu, graças a Deus. Gente, já peguei muito famoso. Tudo sigilo, comendo quietinha. Passei o rodo. Não (saiu na mídia). Segurei tudo. Eu não deixava ninguém saber", concluiu.

