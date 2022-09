Jogadora de rúgbi é punida após chamar a Rainha Elizabeth de 'cachorra burra'

Caitlin Moran, jogadora de rúgbi do Newcastle, foi punida pela Liga Nacional de Rúgbi após chamar a Rainha Elizabeth de 'cadela' enquanto celebrava a morte da monarca nas redes sociais.

"Hoje é um dia f***. Tio Luke (artista de música country Luke Coombs) anuncia a turnê essa cachorra burra morre! Feliz sexta-feira."

Elizabeth II morreu na semana passada, no Castelo de Balmoral, aos 96 anos. A rainha teve o mais longo reinado da história britânica, foram 70 anos.

A jogadora fez a postagem no Instagram mas excluiu. Porém, várias capturas de tela foram tiradas e chegaram ao comitê de integridade da Liga.

A jogadora ainda entrou em campo na derrota do Newcastle para o Sydney Galos no fim de semana. No entanto, a NRL anunciou que planeja banir a jogadora por uma partida.

Primeira jogadora banida

Assim, ela vai se tornar a primeira jogadora banida por um assunto não relacionado ao esporte na história da NRL. Ela também recebeu uma multa de 25% do salário e vai fazer um treinamento sobre uso adequado das redes sociais. Em comunicado, a NRL ressaltou que os comunicados eram inaceitáveis.



"O rúgbi é um jogo inclusivo e tem uma relação orgulhosa e forte com muitas comunidades. Independentemente de qualquer opinião pessoal, todos os jogadores e funcionários devem seguir os padrões profissionais esperados deles e, nesta ocasião, os comentários públicos feitos pelo jogador causaram danos ao jogo."

