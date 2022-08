Jogador Vidal, do Flamengo, oferece R$ 1 milhão para quem encontrar cachorro desaparecido

O volante do Flamengo, Arturo Vidal, iniciou um movimento no Instagram para encontrar o cachorrinho Pascual, que pertence à sua filha. O animal desapareceu neste sábado (27).

O jogador ofereceu uma recompensa de "um milhão" a quem encontrar Pascual e devolvê-lo à família. No entanto, ele não especificou se o pagamento será em reais ou pesos.

"O cachorro da minha filha se perdeu em uma região de Chicureo", no Chile, escreveu o jogador nos 'Stories'.

Legenda: O jogador publicou no Instagram a recompensa que pretende dar a quem encontrar Pascual. Foto: Reprodução/Instagram

Recompensa equivale ao salário no Flamengo

Curiosamente, de acordo com o Uol, a recompensa oferecida pelo volante, se for paga em reais, equivale ao salário recebido mensalmente por Vidal no Flamengo.

Até o fechamento desta matéria, o jogador não informou se encontrou o animal perdido.