Jogador Paulo Eduardo, do Cruzeiro, fala sobre falecimento da irmã e recebe apoio nas redes

O jogador do Cruzeiro Paulo Eduardo usou as redes sociais para comunicar a morte da irmã nesta quarta-feira (9). Em publicação no Twitter, ele revelou que ela faleceu durante a madrugada e fez alerta aos seguidores.

"Cuidem da saúde de vocês, ansiedade não é brincadeira. Essa madrugada perdi o amor da minha vida, minha irmã. Eu te amo, Lanna Lara", escreveu o atleta.

Foto: reprodução/Instagram

Em resposta, o Cruzeiro, clube no qual Paulo Eduardo atua, deixou uma mensagem de força. "Meus pêsames, Cria! Muita força para você e sua família nesse momento tão difícil", disse o perfil oficial.

Fãs e jornalistas

Os fãs de Paulo Eduardo também utilizaram as redes sociais para mandar mensagens de carinho e cuidado ao jogador. Ainda no Twitter, a hashtag #ForçaPaulo foi uma das mais comentadas na manhã desta quarta (9).

Enquanto isso, o jornalista Chico Pinheiro, torcedor do Atlético-MG, rival do clube de Paulo Eduardo, também escreveu mensagem afetuosa ao jogador.

"Que deus dê conforto ao seu coração. E que dentro dele você encontre sempre sua irmã, Lanna, de braços abertos", escreveu Pinheiro.

O comentarista esportivo Pedro Certezas também foi outro a deixar apoio ao atleta. "Força, irmão. Meus sentimentos", disse, fazendo coro ao mais de 200 comentários deixados na publicação.

