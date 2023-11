Jogador ex-Flamengo é flagrado em discussão com mulher que o acusou de importunação sexual

O atacante Everton, que já passou por Flamengo, São Paulo, Grêmio e atualmente está na Ponte Preta, foi flagrado discutindo com uma das mulheres que o denunciaram por importunação sexual e lesão corporal à polícia. As imagens do momento foram registrados pelo circuito interno de segurança de uma casa em Paulínia (SP). Um boletim de ocorrência foi registrado contra o jogador na segunda-feira (13). As informações são do g1.

As imagens mostram dez pessoas, entre homens e mulheres, numa confraternização dentro de uma piscina. O conteúdo foi obtido pela EPTV, afiliada da Globo. Na gravação, é possível ver Everton se aproximar de uma mulher que está de costas.

Depois, ele chega a encostar na mulher. Em seguida, ela se vira e o confronta. Ela chega a empurrar o jogado. Outras pessoas notam a confusão e se aproximam da vítima, então o vídeo termina. As imagens foram borradas para preservar a vítima e outras pessoas que estavam no local.

DENÚNCIA

A duas mulheres, que são irmãs, denunciaram que o jogador da Ponte Preta, que tem 34 anos, passou a mão nas nádegas das duas dentro da piscina, durante um churrasco no fim de semana. Ao ser confrontado, ele agrediu as vítimas. A reportagem do g1 e da EPTV tentaram contato com o atleta, mas não conseguiram retorno.

Uma das vítimas contou, ainda de acordo com o registro de ocorrência, que o primeiro episódio de oportunação sexual ocorreu na quinta-feira (0), quando foi mjantar na casa do jogador ao lado do marido.

EPISÓDIO ANTERIOR

A mulher narrou que, ao voltar do banheiro, a esposa de Everton estava sentada ao lado de seu marido e, por isso, ela precisou sentar ao lado do jogador. Em seguida, de acordo com a vítima, o atleta acariciou a panturrilha dela. A vítima pediu que o jogador parasse, mas ele teria insistido e assim ela mudou de local. Este foi o relato da mulher à Polícia Civil. A vítima disse que imaginou que o jogador "teria agido por conta do efeito de consumo de bebida alcoólica". Por isso acreditava que, diante da negativa, ele cessaria as investidas.

A mulher conta ainda que, no sábado (11), Everton e a esposa foram até sua casa para um churrasco. Ela revelou que Everton passou a mão em suas nádegas. Assustada, contou tudo para a irmã.

Ainda de acordo com o BO, o jogador teria feito o mesmo com a irmã da primeira vítima. Ao confrontar o joador, ele teria dito que "havia se enganado e a confundido com a esposa". Então começou a discussão. Quando foi questionado, ele agrediu as mulheres. O advogado das vítimas, Erico Claro, disse ainda que o jogador teria mordido uma das mulheres.

Questionado, a assessoria de imprensa da Ponte Preta informou que "Everton segue em trabalho de manutenção no clube, cumprindo a rotina diária de programação determinada pela comissão técnica". O g1 tentou confirmar com a Ponte se o atleta ainda tem vínculo, mas ainda não recebeu resposta.