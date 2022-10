Jogador equatoriano promete cortar pênis caso time seja rebaixado

O jogador equatoriano Kevin Mina, de 28 anos, do Real Santa Cruz, da Bolívia, prometeu cortar o pênis caso a equipe seja rebaixada ao término do Campeonato Boliviano. Atualmente, o clube de Santa Cruz de la Sierra ocupa a vice-lanterna do Clausura, com 16 pontos. Na tabela geral, o time soma 34 pontos, um a menos que o Universitario Sucre, primeira equipe fora do Z-4.

“Se eu caio, corto meu membro. Eu corto”, disse em entrevista.

"Si yo desciendo me corto el miembro". La 'particular' promesa del ecuatoriano Kevin Mina a los hinchas de @ClubRealSC. pic.twitter.com/LCpkdaCc2l — Agustín Suárez D. (@A_SuarezDoreski) September 30, 2022

O atleta chegou ao clube boliviano em julho, após passagem pelo Guabirá, também da Bolívia. A equipe enfrenta uma sequência de sete partidas sem vencer. O último triunfo aconteceu em 23 de agosto, contra o Royal Pari, por 2 a 1.

Pela equipe de Santa Cruz de la Sierra, Kevin Mina disputou 13 partidas e marcou apenas um gol.