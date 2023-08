Jogador é morto por crocodilo ao pular em rio na Costa Rica

O jogador de futebol Jesús López Ortiz, conhecido como Chucho, foi morto ao ser atacado por um crocodilo após mergulhar em um rio. Ele era um nome importante do time de Rio Cañas. O caso ocorreu na Costa Rica, país da América Central. As informações são do jornal "El Correo".

Os amigos tentaram impedir que ele mergulhasse, mas não adiantou. Após pular de uma ponte no rio Cañas, em Santa Cruz, Jesús acabou lacerado pelo animal. Ele foi ao local para se exercitar.

Aos 29 anos, ele era pai de dois filhos. Imagens mostram o atleta lutando pela vida enquanto era arrastado pelo animal dentro do rio. Alguns moradores locais tentaram atingir o crocodilo com paus para tentar fazê-lo largar o corpo de Jesús. O réptil foi morto a tiros, e o corpo recuperado.

María Guiselle Ortiz, mãe do rapaz, disse em entrevista à mídia local que a prima dele morreu num local próximo do mesmo rio, também vítima de um crocodilo, há 15 anos.

"O que eu carrego em minha alma é a realidade do que foi, uma decisão ruim porque ele não deveria ter se metido", disse a mãe.

A família do camisa 10 pede ajuda para custear as despesas do funeral. O técnico da equipe, Luis Carlos Montes, também organiza uma arrecadação para ajudar os familiares.