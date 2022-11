Jogador Dudu, do Palmeiras, se casa com empresária após polêmicas de divórcio

O jogador Dudu, do Palmeiras, se casou com a empresária Paula Caroline Campos na última quarta-feira (16). Juntos há dois anos, eles assumiram o relacionamento após o divórcio do atleta com a ex-mulher Mallu Ohana, em que os dois trocaram acusações e vídeos de supostas agressões foram divulgados.

Em junho de 2020, período da separação do ex-casal, Paula acusou Mallu de ameaçá-la e chegou a registrar um Boletim de Ocorrência na 9ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Paulo. Segundo ela, uma mensagem teria sido enviada pedindo para que ela tomasse cuidado.

A ex-BBB Munik Nunes foi uma das chamadas pela defesa de Dudu para prestar depoimento à polícia durante o divórcio. Ela teria comentado um suposto desentendimento entre ele e Mallu ocorrido durante o carnaval de 2020.

Na cerimônia desta quarta, selando a união do jogador com Paula, os ex-BBBs Gustavo Marsengo e Laís Caldas estiveram presentes. "Muito amor para vocês", escreveu ele, que é torcedor do Palmeiras. "Muita felicidade e amor! Que Deus abençoe a união", complementou Laís.

