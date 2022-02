Jogador do West Ham agride gato e imagens vazam na internet; clube repudia ato

O zagueiro francês Kurt Zouma, atleta do West Ham, aparece em vídeo agredindo um gato. As imagens vazaram na internet. O jogador pediu desculpas pelas imagens fortes em que ele aparece chutando e batendo no animal. Por mei de nota, o clube londrino repudiou a atitude e avisou que lidará com o caso internamente.

O defensor de 27 anos aparece nas imagens agredindo fortemente o animal com chutes, além de arremessar objetos nele e derrubar o animal. Ainda é possível ouvir algumas risadas. Ao jornal The Sun, ele declarou estar arrependido do que fez.

“Quero me desculpar por minhas ações. Não há desculpas para meu comportamento, do qual me arrependo sinceramente. Gostaria de assegurar a todos que nossos dois gatos estão perfeitamente bem e saudáveis. Eles são amados e queridos por toda a nossa família, e esse comportamento foi um incidente isolado que não acontecerá novamente”, afirmou Zouma.

Já o West Ham condenou a atitude do zagueiro no vídeo e, por meio de nota, também se pronunciou sobre o caso.

“O West Ham condena sem reservas as ações de Kurt Zouma no vídeo que circulou. Falamos com o Kurt e vamos lidar com o assunto internamente, mas gostaríamos de deixar bem claro que não toleramos qualquer crueldade contra animais”, diz a nota oficial do clube de Londres.

IMAGENS FORTES

🚨🚨|BREAKING: Video obtained by The Sun shows West Ham United star Kurt Zouma repeatedly kicking his cat across the floor like a football 👇👇[GRAPHIC] pic.twitter.com/Bq2oH6Eaiz — Politics UK  (@PoliticsForUK) February 7, 2022

