Jogador do Santos envolvido em escândalo das apostas foi ameaçado: 'essa aqui é pra você'

Os esquemas de manipulação de resultados, investigado pela Operação Penalidade Máxima, ficam cada vez mais sério. O zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, recebu proposta de apostadores, aceitou e após não cumprir com o acordo, deixou os aliciadores irritados e recebeu ameaças.

De acordo com reportagem exibida pelo Fantástico, da Rede Globo, Bauermann tentou retribuir a falha do primeiro jogo em que deveria ter tomado o cartão amarelo, sendo punido com um vermelho no jogo contra o Botafogo, porém, o jogador falhou mais uma vez, já que não é contabilizado pelas bancas de apostas qualquer tipo de punição sofrida após o apito final.

“Fala pra ele aqui, fio, ó. Essa (bala) aqui é pra você, viu, seu condenado. Essa aqui é pra sua irmã, pra sua mãe. Aqui com nós é só assim, bebê. Venha!”, disse Romário no vídeo.

No primeiro jogo que deveria ter sido punido, contra o Avaí, o jogador já havia recebido R$50 mil antecipado dos apostadores. Com o erro do zagueiro em mais uma oportunidade de se redimir os aliciadores não conseguiram o dinheiro que esperavam e Bauermann foi ameaçado através de um vídeo gravado por Romário dos Santos, outro apostador envolvido no caso, sócio de Bruno Lopes.