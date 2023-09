Jogador do Fortaleza tem conta hackeada em rede social; clube se manifesta

Atleta do Fortaleza, Tinga teve a conta do Instagram hackeada nesta segunda-feira (4). Usando os stories da conta do jogador, os golpistas falam sobre investimentos que dariam retorno financeiro de até 120% do valor depositado. As informações são falsas.

Tinga tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. Em nota, o Tricolor do Pici informou que o atleta, com apoio do clube, estão tomando providências para a recuperação do perfil.

Com a pausa para a data Fifa, o Fortaleza volta a jogar somente no dia 14 de setembro, quando enfrenta o Corinthians. O duelo entre as equipes será na Arena Castelão, a partir das 19h (de Brasília).