Jogador do Flamengo é indiciado por atropelar e matar entregador no Rio de Janeiro

O jogador do Flamengo, Ramon Ramos Lima, foi indiciado por homicídio culposo - quanto não há intenção de matar - por ter atropelado e matado o ciclista e entregador de aplicativos, Jonatas Davi dos Santos, no último 4 de dezembro. As informações são do G1.

Conforme as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o atropelamento ocorreu porque houve imprudência por parte do lateral-esquerdo do Flamengo ao conduzir o veículo, cuja velocidade estava entre 20% a 50% acima da máxima permitida na via (70 Km/h).

As investigações também apontam para imprudência por parte do ciclista ao cruzar as faixas de rolamento, sendo a avenida das Américas uma via de grande movimento. O relatório do caso, segundo o G1, foi encaminhado pela Polícia ao Ministério Público do Rio.

No documento, os policiais afirmam que "apesar de o local não ser dotado de uma ciclofaixa, o ciclista não poderia ter se afastado dos bordos da pista, iniciando uma manobra que culminou em sua morte".

Sobre o atropelamento

O atropelamento envolvendo Ramon e Jonatas aconteceu próximo à estação Interlagos, do BRT, por volta das 20h30 do último dia 4 de dezembro. Na ocasião, Ramon dirigia um Honda Civic, de cor cinza, ano 2021.

De acordo com o G1, minutos antes de atropelar o entregador de aplicativo, Ramon havia sido multado por trafegar a 102 km/h, bem acima dos 70 km/h permitidos para a via. O carro, contudo, não avançou sinal.

Imagens de câmeras obtidas pela polícia mostram o jogador parando o carro logo após a colisão e correndo na direção da vítima, conforme relatado por ele em depoimento.

Em nota emitida na semana do acidente, Ramon lamentou o ocorrido e disse colaborar com as investigações. Ele também declarou que buscava forças para auxiliar a família de Jonatas em tudo o que fosse necessário.