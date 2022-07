Jogador do Ferroviário é detido antes de derrota para o Campinense pela Série C

O zagueiro Éder Lima, do Ferroviário, foi detido pela Polícia, momentos antes de entrar em campo no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, na tarde deste sábado (16). O jogo terminou em 2 a 0 para o Campinense, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

A reportagem apurou que motivo da prisão foi o descumprimento do pagamento de pensão alimentícia. Éder Lima estava escalado na lateral-esquerda do Tubarão da Barra, mas precisou ser substituído faltando alguns minutos para o jogo começar.

O Ferroviário informou, por nota, que "assim como todos no estádio, o clube também foi pego de surpresa e através de seu departamento jurídico entrou em contato com o advogado particular do atleta, que já está cuidando do caso".

Éder Lima tem 36 anos e também já atuou pelo Sampaio Corrêa, River-PI, América-MG, Bragantino, Santos e outros clubes do futebol brasileiro, além de times da China e do Japão.

Os gols do Campinense, na partida, foram marcados por Willian Anicete e Carlos Maia. Com o resultado, as duas equipes empatam com 15 pontos, na tabela da Série C: o Tubarão é o 16º colocado e a Raposa, 17ª, em razão do número de vitórias (5 contra 4).