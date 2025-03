Jogador do Bragantino segue em estado grave e é submetido a procedimento de traqueostomia

Pedro Henrique Severino, jogador de 19 anos do Red Bull Bragantino, que sofreu um grave acidente de carro no dia 4, na Rodovia Anhanguera, em São Paulo, foi submetido a um procedimento de traqueostomia. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo Hospital Unimed Ribeirão Preto, onde o jovem se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele mantém quadro neurológico grave com necessidade de sedação e medidas clínicas de proteção cerebral.



A traqueostomia é um procedimento cirúrgico feito na região da traqueia para facilitar a chegada de ar aos pulmões. O método foi realizado sem intercorrências e foi considerado necessário para a continuidade do tratamento do atleta.





"Desde sua transferência para o Hospital Unimed Ribeirão Preto, no dia 6 de março, ele recebe atendimento de alta complexidade por uma equipe multiprofissional composta por intensivistas, neurocirurgiões e demais profissionais de saúde. O acompanhamento permanece rigoroso, de forma a garantir todo suporte e cuidados essenciais ao paciente e à sua família"", escreveu o hospital, em nota oficial.

O acidente de Severino gerou grande repercussão, principalmente após a gravidade do quadro inicial. Após a colisão com a traseira de um caminhão, o jogador foi internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana (SP), onde "a equipe médica chegou a abrir o protocolo para confirmação de morte encefálica", mas o procedimento foi interrompido após o atleta ter uma "crise de tosse", indicando atividade cerebral. Esse sinal positivo levou à transferência de Severino para o Hospital Unimed Ribeirão Preto, na manhã do dia 6 de março.No hospital de Ribeirão Preto, Severino passou por exames de imagem e foi submetido a um monitoramento intensivo, o que permitiu detectar "a atividade cerebral" e estabilizar seu quadro. Apesar disso, o boletim médico destaca que "a gravidade do trauma craniano requer ainda recursos intensivos do tratamento aplicado pela equipe médica", e que, portanto, o quadro do jogador "segue estável, porém grave". A equipe médica continua realizando exames e acompanhando a evolução do atleta para ajustar os cuidados conforme necessário.A investigação do acidente segue, com o motorista Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos, afirmando ter "dormido ao volante", conforme depoimento à polícia. Ambos os motoristas passaram por testes de bafômetro, que resultaram negativos. A polícia prossegue com os procedimentos investigativos para esclarecer completamente o caso.Pedro Severino, que pertence ao Botafogo-SP e estava emprestado ao Bragantino desde o início do ano, é filho de Lucas Severino, ex-centroavante do Athletico-PR, Corinthians e da seleção brasileira. Ele havia assinado contrato com o Bragantino apenas no sábado, 1º de março. O clube de Ribeirão Preto, em solidariedade ao atleta, promoveu uma roda de oração no Estádio Santa Cruz, com jogadores, comissão técnica e funcionários unidos em apoio a Severino.