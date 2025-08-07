Diário do Nordeste
Jogador do Botafogo deixa jogo de ambulância e é desfalque contra o Fortaleza; veja vídeo

Marlon Freitas caiu desacordado após sofrer uma concussão cerebral na Copa do Brasil

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:06)
Jogada
Legenda: Marlon Freitas, jogador do Botafogo, deixa jogo de ambulância e é desfalque contra o Fortaleza
Foto: Reprodução/Sportv

O meio-campista Marlon Freitas, do Botafogo, precisou ser retirado de campo de ambulância na partida contra o Red Bull Bragantino, na última quinta-feira (7), pela Copa do Brasil. O atleta caiu desacordado no gramado após um choque de cabeça.

De acordo com informações divulgadas pelo próprio Botafogo, Marlon sofreu uma concussão cerebral e foi conduzido ao Hospital Universitário São Francisco para a realização de exames de emergência, sem alterações agudas.

VEJA O VÍDEO DO LANCE

O clube informou ainda que, na volta ao Rio de Janeiro (RJ), o jogador será reavaliado e passará por novos exames, não tendo previsão de retorno aos gramados. Pelo protocolo de concussão da CBF, ele é desfalque certo contra o Fortaleza, no sábado (9).

Fortaleza e Botafogo entram em campo no próximo sábado (9), às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 19ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O Leão busca voltar a vencer para deixar o Z-4 do Campeonato Brasileiro.

