Jogador do Boca Juniors tem visto negado e está fora da Copa do Mundo de Clubes

Zagueiro do Boca Juniors, Ayrton Costa teve o visto novamente negado para entrar nos Estados Unidos. O jogador inscrito pela equipe argentina para a Copa do Mundo de Clubes está em liberdade condicional por participar de um roubo qualificado. A informação é da TyC Sports.

A direção do clube argentino, ciente do risco de o jogador ficar de fora, esperava que Gianni Infantino, presidente da FIFA, conseguisse contornar a situação. No entanto, não houve sucesso. O atleta já havia tido o visto negado em 2024. A nova tentativa foi feita nos primeiros meses deste ano.

O Boca estreia na competição em quatro dias e agora vai precisar lidar com a negativa definitiva para o visto do jogador. O clube ainda não se manifestou sobre o tema. Boa parte do grupo já está em Miami.

Porém, há outro embarque de integrantes da delegação previstos para esta quinta-feira (12). Entre eles, o presidente do clube, Riquelme, além de dois reforços já anunciados pelo Xeneize: Marco Pellegrino e Malcom Braida.

O caso relacionado a Ayrton Costa ocorreu em junho de 2018, quando ele, o irmão e mais um homem foram acusados de invadir uma casa na província de Buenos Aires, em Bernal Oeste. Todos foram capturados pela polícia, mas ninguém ficou detido.