Jogador do Atlético-AM marca gol contra de propósito na 2ª divisão do Amazonas; veja vídeo

O meio-campista Júlio Campos protagonizou um lance bizarro na derrota do Atlético-AM para o Sul América por 4 a 1, válido pela 2ª divisão do Campeonato Amazonense. Após receber passe do goleiro, aos 44 minutos, o camisa 8 chutou contra o próprio gol propositalmente.

A partida aconteceu no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, e levantou suspeita de esquema de aposta. Após a atitude de Júlio Campos, o Atlético-AM anunciou a rescisão do jogador. Em nota, o clube afirmou “que não compactua com atitudes anti-desportiva”.

Nesta terça-feira (6), o advogado do Atlético-AM, Marcelo Amil, solicitou a anulação do confronto diante do Sul América. De acordo com o ge.globo, a equipe amazonense ainda entrou com representação contra o meio-campista Júlio Campos junto ao Ministério Público do Amazonas para apuração dos fatos.

Veja gol contra marcado por Júlio Campos, do Atlético-AM

Atlético Amazonense demite Júlio Campos por gol contra proposital em derrota da equipe no campeonato estadual.



🗞 UOL Esporte

🎥 Reprodução



pic.twitter.com/K1HiB0j68v — Goleada Info (@goleada_info) September 6, 2022

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte