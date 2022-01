Jogador do Athletico, Gustavo Braga estava em área da acidente em Capitólio: 'Coisa de 5 minutos'

O jogador Gustavo Braga, que atua pelo sub-20 do Athletico Paranaense, visitou o cânion no Lago Braga, em Capitólio, Minas Gerais, no sábado (8), mesmo dia em que parte de um paredão despencou e causou a morte de 10 pessoas. O atleta saiu do local pouco antes do acidente. As informações são do portal G1.

Momentos antes do incidente, o meio-campista chegou a compartilhar nas redes sociais fotos e vídeo no local onde aconteceu o desprendimento da rocha.

Gustavo Braga jogador do Athletico Paranaense “Quando aconteceu estávamos saindo e só deu para escutar mesmo. Graças a Deus. Foi coisa assim de 5 minutos.”

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o desmoronamento das rochas aconteceu por volta de 12h30. Em uma gravação, Braga mostra a região do cânion antes da queda.

Enterro das vítimas

Cinco das 10 vítimas do acidente em Capitólio devem ser enterradas no Sul de Minas nesta segunda-feira (10).

Thiago Teixeira da Silva Nascimento será enterrado em São José da Barra (MG). Os corpos de Marlene Augusta Teixeira da Silva, Sebastião Teixeira da Silva, Geovany Teixeira da Silva e Geovany Gabriel Oliveira da Silva serão sepultados em Serrania (MG). Julio Borges Antunes foi enterrado neste domingo (9).

Eles eram familiares e amigos uns dos outros. Marlene e Sebastião eram casados. Eles eram pais de Geovany Teixeira, que era pai de Geovany Gabriel. O casal também era os tios que a costureira Alessandra Barbosa estava procurando no dia do acidente, além de serem tios da vítima Thiago. Maycon era namorado de Camila. Julio era amigo da família.

Investigação

Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Além da Polícia Civil, a Marinha informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas do deslizamento no Lago de Furnas.

O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva (PP), disse, em entrevista coletiva noe domingo, que nunca havia ocorrido acidente como este e, por isso, não há um estudo ou análise geológica sobre os paredões.

No mesmo dia, o prefeito já tinha anunciado o fechamento do turismo aquático na cidade. Segundo ele, estão fechadas as entradas dos cânions e também do local conhecido como Cascatinha.

