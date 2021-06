Jogador diz ter sido ameaçado e assediado moralmente por vice-presidente do Cuiabá

Após a polêmica e repentina demissão do técnico Alberto Valentim no último sábado (29), na 1ª rodada da Série A, depois do empate em 2 a 2 do Cuiabá com o Juventude, o nome do Dourado volta aos holofotes, e por nova polêmica. A jornalista Gabriela Moreira, do Globo.Esporte.com disponibilizou um áudio de uma ação que corre na 1ª Vara Trabalhista de Cuiabá em que o zagueiro Luiz Gustavo diz ter sido ameaçado e assediado moralmente pelo vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch. O atleta cobra R$ 2,5 milhões do clube, valores referentes a verbas trabalhistas e outras obrigações.

No áudio, que dura pouco mais de dois minutos, Cristiano Dresch chama Luiz Gustavo de, “seu quebrado”, “vagabundo” e ainda diz: “eu sei onde você mora”, “você tá na minha terra”, “abre essa boca sua de novo aí pra cê ver, seu vagabundo”.

Legenda: O vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, é alvo de denúncia por parte de um ex-jogador do clube Foto: Divulgação/Cuiabá

Os trechos acima foram retirados da íntegra da conversa que foi anexada aos autos da ação. De acordo com o processo, neste dia, por precaução, Luiz Gustavo decidiu dormir num hotel numa cidade próxima a Cuiabá e no dia seguinte voltou para São Paulo.

Processo

O áudio da ligação entre o dirigente e o jogador foi anexado no processo. Segundo a ação, o contato foi realizado por intermédio de um funcionário do clube. Luiz Gustavo conversou por telefone com Cristiano no dia 21 de maio. O motivo do atrito seria dado porque o zagueiro se recusou a fazer acordo com o departamento de Recursos Humanos do clube. O atleta não teve seu contrato não teve seu contrato continuado após lesão e foi desligado do Cuiabá.

A diretoria por sua vez saiu em defesa do dirigente e explica que o vice-presidente "defendeu a honra da instituição".

O Cuiabá, via assessoria de imprensa, confirmou que o vice-presidente do clube teve uma “conversa ríspida” com o atleta, mas afirma que “jamais teve a intenção de ameaçá-lo ou assediá-lo e justifica sua atitude como um ato isolado de defesa à honra da instituição”.

