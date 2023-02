Jogador de futsal do Corinthians morre em acidente de trânsito

O jogador de futsal sub-16 do Corinthians, Yago Rafhael da Silva Alves, morreu no último final de semana em um acidente de trânsito. Em uma publicação nas redes sociais o clube paulista lamentou a morte do jovem.

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente o falecimento de Yago Rafhael da Silva Alves, de 16 anos, após um acidente de trânsito ocorrido neste final de semana. pic.twitter.com/yCdem6Cbgs — Corinthians (@Corinthians) February 12, 2023

"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente o falecimento de Yago Rafhael da Silva Alves, de 16 anos, após um acidente de trânsito ocorrido neste final de semana. Yago era atleta de futsal sub-16 do clube. O Corinthians se solidariza com a família neste momento tão difícil", escreveu o clube na publicação.

Segundo informações do site Meu Timão, que cobre o time paulista, Yago era um dos jogadores que estava no carro que capotou no domingo, (12), na Avenida Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. O atleta estaria de folga. O veículo era ocupado por sete pessoas e, além do jogador de futsal, outras três mulheres também morreram no acidente.

Na última rodada do time, no domingo, (12), o Corinthians empatou sem gols com a Portuguesa.