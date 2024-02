Jogador de futebol morre em acidente de carro e namorada fica ferida

Jogador de futebol, Glaudo Alves morreu aos 28 anos em um acidente de carro em Marzagão, no sul de Goiás. O atleta teve o carro destruído enquanto transitava na GO-139. A namorada do atleta, que estava com ele, foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas. As informações são do g1.

Glaudo era lateral-esquerdo do time Companhia do Espeto (CIA) desde 2017 e seguiria defendendo a equipe nesta temporada. Fundado em 2013, o clube informa que conquistou três títulos e disputou a 1ª divisão do amador de Catalão entre 2017 e 2019. A equipe lamentou a morte do jogador.

“Nós da equipe Companhia do Espeto lamentamos a perda do jogador e amigo Glaudo, que partiu deixando um vazio em nossos corações”, escreveu o clube.

O acidente, que resultou na morte do lateral, ocorreu no último sábado (3). Três veículos estavam envolvidos. Algumas testemunhas contaram que um caminhão tentou desviar da traseira de outro carro. Assim, acabou invadindo a pista contrária e atingiu o carro dirigido pelo jogador.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atendimento no local. A equipe retirou a namorada do jogador e o corpo do atleta das ferragens do carro. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encaminhou a jovem para a UPA. Uma perícia foi realizada no local.

Nas redes sociais, o jogador falava da paixão dele por futebol, pelo Santos Futebol, time que torcida, e sobre o amor pela família. Em um dos perfis, ele contou ter nascido em Ituiutaba (MG) e morar na cidade de Corumbaíba (GO).