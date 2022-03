Jogador de futebol morre após ser espancado na saída de boate

O jogador de futebol português Hugo Ribeiro, de 21 anos, morreu na última terça-feira (8) após ser espancado na saída de uma boate. O jovem português estava hospitalizado na cidade de Braga desde domingo (6), dia em que ocorreu a agressão. As informações são do GE.

O clube de futebol português Vilanovense foi quem anunciou, em suas redes sociais, a morte de Hugo, ex-jogador da equipe.

O atleta ficou dois dias internado, mas não resistiu aos graves ferimentos.

"É com enorme tristeza que tivemos conhecimento do falecimento do nosso ex-atleta de sub-23, Hugo Ribeiro. Endereçamos os nossos sentimentos à sua família e amigos. Desejamos que todos encontrem as forças necessárias para ultrapassar este momento de dor. Paz à sua alma", disse o Vilanovense em uma publicação no Facebook.

Além do Vilanovense, Hugo Ribeiro atuou pelo Leixões e pelo Rio Ave.