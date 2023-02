Jogador de futebol ganês é encontrado sem vida sob escombros na Turquia

O corpo do jogador de futebol ganês Christian Atsu foi encontrado sob escombros na Turquia, afirmou seu agente neste sábado (18). O atleta estava desaparecido há 12 dias, após o terremoto de magnitude 7,8 abalar o país. As informações são do ge.

Christian tinha 31 anos e atuava para o time turco Hatayaspor, ele também já havia sido atacante do Chelsea, na Inglaterra. Atsu planejava deixar o sul da Turquia horas antes do terremoto, mas o técnico do Hatayaspor, Volkan Demirel, afirmou que o ganês optou por permanecer no clube após marcar o gol da vitória do time.

“O corpo de Atsu foi encontrado sob os escombros”, disse Murat Uzunmehmet a repórteres em Hatay. “Mais itens dele ainda estão sendo retirados. O telefone dele também foi encontrado”, acrescentou o agente do jogador.

No dia 7 de fevereiro, assessoria do Hatayaspor chegou a divulgar que o atacante havia sido resgatado com vida. Entretanto, o técnico do clube, Demirel, não confirmou a informação. O diretor esportivo do time, Taner Savut, continua desaparecido.