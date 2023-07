Jogador de clube da Série C é dispensado por suposto uso de drogas; veja vídeos

O atacante Rafael Silva foi dispensado do Clube do Remo, equipe que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, após o vazamento de vídeos em que o atleta aparece fumando o que supostamente seriam cigarros de maconha. As imagens logo se espalharam pelas redes sociais.

É o caos do nosso futebol! Edificio fica na Generalíssimo Deodoro. Condôminos não suportam cheiro de maconha. Desde a semana passada que os dirigentes do clube sabem que no elenco tem maconheiro. pic.twitter.com/C3HVKJMOa8 — @Tudao_Tudinho (@Tudao_Tudinho) July 4, 2023

Condôminos gravaram video do jogador preparando o prronca do indio. Alem de velho, bichado, lombreiro. Os vizinhos acionaram advogado por não suportarem cheiro da maconha! Pira paz! pic.twitter.com/gH5u52a42R — @Tudao_Tudinho (@Tudao_Tudinho) July 4, 2023

Rapidamente, Rafael Silva usou suas redes sociais para tentar explicar os vídeos que foram divulgados e admitiu o uso da droga. De acordo com a nota lançada em seu perfil, o cigarro faz parte de um tratamento a base de Canabidiol utilizado para amenizar sintomas apresentados pela depressão e ansiedade.

"Nas últimas duas temporadas tenho sofrido bastante com algumas lesões que tem impossibilitado o meu alto rendimento dentro de campo. Por ficar tanto tempo afastado do gramado, que é onde eu mais gosto de estar, infelizmente venho sofrendo de depressão e ansiedade, coisa que afetou profundamente minha saúde mental. Eu sei que não estou sozinho nessa luta, que é pouco comentada dentro do mundo do futebol. Este problema me levou a buscar um acompanhamento médico externo ao clube. Neste tratamento foi receitado um medicamento natural à base da substância "Pangaia CBD" (devidamente autorizada dentro das Normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS). Somente quem passa ou já passou por este problema entende o que tenho passado nos últimos tempos", diz trecho do comunicado.

Mesmo com a justificativa apresentada, a diretoria do clube paraense resolveu rescindir o contrato do jogador por justa causa, após tomar conhecimento dos vídeos, conforme informado em nota oficial.

🚨 Rafael Silva não é mais jogador do Remo! pic.twitter.com/g5aIUzBRwj — Alessandro Amorim ⭐️ (@alemamorim) July 6, 2023

APENAS UM JOGO

Rafael Silva foi contratado pelo Remo no início de junho e pouco fez com a camisa do clube paraense. O atacante entrou em campo apenas uma única vez e atuou por 81 minutos no empate em 1 a 1 do Leão Azul com o Figueirense/SC pela 10ª rodada da Série C 2023. Com a rescisão de contrato confirmada, Rafael permaneceu menos de um mês na equipe de Belém.