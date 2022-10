Jogador de clube argentino morre aos 19 anos após ser eletrocutado em alambrado

O jogador Fabricio Domínguez, do Gimnasia y Esgrima de Mendoza, da 4ª divisão do Campeonato Argentino, faleceu nesta terça-feira (11) após ter sido eletrocutado ao encostar-se num alambrado enquanto assistia ao jogo do seu irmão, em Godoy Cruz.

Após receber a carga elétrica, o atleta teve uma parada cardíaca. Aos 19 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O jogador foi diagnosticado com morte cerebral.

Nas redes sociais, o clube argentino lamentou o falecimento de Fabricio Domínguez.

“O Clube Gimnasia y Esgrima lamenta com profundo pesar o falecimento de Fabricio Domínguez e acompanha sua família e entes queridos neste momento difícil. Descanse em paz, Fabri. Obrigado por ter defendido a camiseta Branquinegra e por ser a grande pessoa que foi. Sua memória será eterna.”

