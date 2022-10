Jogador de basquete francês viraliza nos EUA com tradução de nome na camisa: ''Ei Você Gordo'

Um jogador francês de basquete, do Metropolitans 92, viralizou nas redes sociais por um motivo inusitado. O atleta se chama Steeve Ho You Fat e utiliza ‘Ho You Fat’ na camisa, que pode ser traduzida no inglês para ‘Ei Você Gordo’. A situação se popularizou após uma transmissão nos EUA.

Com 34 anos, Steeve se tornou o destaque da partida, com brincadeiras do narrador da ESPN, responsável por narrar um confronto da G-League Ignite. “Sim, eu disse isso, é o nome deste homem, não me mandem mensagens no Twitter", brincou o jornalista. Assim, a fama se construiu.

O francês recebeu diversas mensagens e também entrou na brincadeira: "Parece que eles realmente querem essa camisa", escreveu em uma publicação nos stories do Instagram.

