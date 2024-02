Jogador comete pênalti bizarro em jogo da Copa do Nordeste; veja vídeo

Um lance bizarro aconteceu no final da partida entre ABC e Maranhão. Na ocasião, o clube da casa perdia, por 2 a 1, quando o árbitro Bruno Nogueira Prado assinalou pênalti a favor do Alvinegro. No lance em questão, o atacante Walfrido, do ABC, recebeu a bola próximo à marca do pênalti, conseguiu se livrar do primeiro marcador e, quando foi finalizar, foi travado por Anderson Cearense. Após a dividida limpa, a bola sobrou tranquilamente para a defesa do goleiro Moisés.

Quando a bola já estava nas mãos do arqueiro, o juiz marcou um pênalti, para a surpresa de todos os que assistiam. Acontece que, após o final da partida, vídeos nas redes sociais mostram o momento em que o lateral Yann Baldez, do Maranhão, tocou com a mão na bola ao parabenizar o goleiro Moisés, que estava chão, abraçando a bola.

Em vídeo compartilhado no Instagram, é possível ver o momento em que o arqueiro do Maranhão se surpreende com o tapa na bola dado pelo lateral. Já na transmissão oficial da partida foi possível ver o árbitro apontando para Yann para explicar a infração.

Após toda a movimentação, aos 51 minutos da etapa final, Parraguez, atacante chileno do Maranhão, cobrou o pênalti, que foi defendido por Moisés, mas no rebote o atacante chileno empatou o jogo, que terminou, poucos minutos depois, em 2 a 2.