Jogador Andrés Balanta morre aos 22 anos; veja detalhes

O futebol sul-americano lamenta a partida de Andrés Balanta. O jogador colombiano de 22 anos teve um mal súbito durante um treino no Atlético Tucumán, da Argentina, na última terça-feira, (29).

Nas redes sociais, o clube do jogador não divulgou informações oficiais sobre a causa do falecimento e se solidarizou com os amigos e familiares do jogador. "Abraçamos e acompanhamos com profundo respeito seus familiares e amigos neste momento", escreveu. O time ainda suspendeu todas as atividades previstas para a data de hoje.

Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta.



Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento. pic.twitter.com/bwHWNrrk7h — Atlético Tucumán (@ATOficial) November 29, 2022

Em entrevista ao diário Olé, o médico Gustavo Portela, que tinha vínculo com Balanta disse em entrevista que tratou-se de uma parada cardíaca.

"Depois do lanche ele estava na parte de ativação, desmaiou, fizeram manobras de reativação e levaram para o hospital. Teve uma arritmia e uma parada cardíaca. Eles vão fazer uma autópsia e sabaremos. Por enquanto não podemos dizer o que aconteceu. Pode haver causas cardiológicas ou neurológicas", resumiu o médico.

Além do Atlético Tucumán, o perfil oficial da Seleção Colombiana e o atacante do Ceará, Jhon Vasquez, se pronunciaram. Ambos lamentaram a partida de Andrés.

La Federación Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento de Andrés Balanta, jugador de la @FCFSeleccionCol en sus diferentes categorías. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados. Q.E.P.D. pic.twitter.com/mqBTgfkAf2 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 29, 2022

Jhon Vasquez ainda chegou a postar uma sequência de stories acompanhado de Andrés e afirmou que a partida do jogador deixa um grande vazio em seu coração.

O jogador foi campeão colombiano pelo Deportivo Cáli antes de transferir-se para o Tucumán. Por seleções de base, disputou as últimas edições dos mundiais sub-17 e sub-19.