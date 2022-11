O Jogada 1º Tempo desta quinta-feira (24) recebe o ex-jogador Magno Alves. Além disso, claro, traz as últimas informações da estreia do Brasil na Copa do Mundo. A seleção estreia contra a Sérvia às 16h (de Brasília). Denise Santiago apresenta o programa, que tem comentários de André Almeida.

ASSISTA AO VIVO:

