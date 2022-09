O Jogada 2° tempo desta quarta-feira (21) debate as opções de Juan Pablo Vojvoda para o ataque do Fortaleza, devido à suspensão de Robson pelo 3° cartão amarelo, e a preparação do Ceará para enfrentar o Coritiba. O programa tem apresentação de Antero Neto e comentários de André Almeida e Wilton Bezerra.

Jogada 2° tempo | assista ao vivo

