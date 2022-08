O Jogada 2° tempo desta quinta-feira (25) debate a chegada de Lucho González e a explicação do presidente Robinson de Castro para trazer o argentino, de 41 anos. Além disso, comentam a fase do setor defensivo do Fortaleza na temporada, com destaque de Fernando Miguel. O programa tem apresentação de Antero Neto e comentários de Daniel Rocha e Wilton Bezerra.

