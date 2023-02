O Sistema Verdes Mares faz cobertura especial da partida entre Fortaleza x Maldonado, que jogam no Uruguai na quinta-feira (23), às 21 horas pelo jogo de ida da 2ª Fase da Pré-Libertadores. E o Jogada 2º Tempo acompanhou a preparação do Fortaleza para o confronto, com informações de Denise Santiago direto do local de treinamento do Leão.

