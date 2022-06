O Jogada 2° tempo desta terça-feira (21) acompanha ao vivo o pronunciamento do presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, e traz detalhes da reintegração do ala-esquerda Lucas Crispim, que tornou-se opção para o Clássico-Rei. Pelo lado alvinegro, Mendoza desfalcará a equipe e Vina retorna à titularidade.O programa tem apresentação de Antero Neto e comentários de André Almeida e Wilton Bezerra.

