O Jogada 2° tempo desta terça-feira (23) comenta a contratação de Lucho González para assumir o comando técnico do Ceará. Além disso, os comentaristas repercutem a preparação do Fortaleza para enfrentar o São Paulo, estando com o elenco à disposição. O programa tem apresentação de Antero Neto e comentários de Daniel Rocha e Wilton Bezerra.

