O Jogada 2° tempo desta terça-feira (7) debate as opções de Lucho González para substituir Vina e Jô no Ceará. Os atletas estão suspensos e desfalcam a equipe contra o Santos. Além disso, os comentaristas Daniel Rocha e Wilton Bezerra, sob comando de Antero Neto, discutem a sequência desafiadora do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro.

Jogada 2° tempo | assista ao vivo