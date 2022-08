O Jogada 2° tempo desta quarta-feira (18) comenta a decisão do Fortaleza pela Copa do Brasil, contra o Fluminense, e analisa o nome de Reinaldo Rueda, cotado para assumir o cargo de treinador do Ceará. O programa tem apresentação de Antero Neto e comentários de Daniel Rocha e Wilton Bezerra.

