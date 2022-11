O Jogada 2° tempo desta terça-feira (22) repercute os resultados do Grupo C e D da Copa do Mundo do Catar. A Argentina sofreu a virada contra a Arábia Saudita e estreou com derrota no Mundial, enquanto a França goleou a Austrália. O programa tem apresentação de Antero Neto e comentários de Daniel Rocha e Wilton Bezerra.

Jogada 2° tempo | assista ao vivo

