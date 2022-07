O Jogada 2º Tempo desta quinta-feira (21) repercute os gols sofridos pelo Fortaleza no fim dos jogos do Brasileirão e a evolução do Ceará com o técnico Marquinhos Santos. O programa é apresentado por Antero Neto.

