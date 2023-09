No Jogada 2º Tempo, Antero Neto, André Almeida e Wilton Bezerra debatem os principais assuntos do futebol cearense. O programa desta quinta-feira (21) debate a grande fase vivida pelo Fortaleza, que vive a expectativa de mais uma campanha histórica na Série A, e traz as informações sobre a situação dos concorrentes diretos do Ceará na luta pelo acesso na Série B. Te liga e cola com a gente!

ASSISTA AO VIVO: