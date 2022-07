O Jogada 2º Tempo desta quarta-feira (6) traz todos os detalhes sobre o pré-jogo entre Ceará e The Strongest pelo jogo de volta das oitavas da Sul-Americana. E no Pici, a repercussão sobre a saída de Renato Kayzer do Fortaleza. A atração tem apresentação de Antero Neto.

