No Jogada 2º Tempo, Antero Neto, André Almeida e Wilton Bezerra debatem os principais assuntos do futebol cearense. No programa desta terça-feira (19), os comentaristas falam sobre a decepcionante derrota do Ceará para o Novorizontino, em jogo decisivo, abordando o que deu de errado e fez o Vozão ter uma atuação tão ruim. Além do Ceará, também tem o embarque do Fortaleza para encarar o São Paulo, amanhã, pela Série A do Brasileiro. Te liga e cola com a gente!

