O Jogada 2° tempo desta segunda-feira (18), está no ar com toda a repercussão das derrotas de Ceará e Fortaleza pela 2ª rodada do Brasileirão, nesse domingo.

O Fortaleza encara a sua pior sequência de jogos sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. Enquanto isso, o Ceará enfrenta a sua primeira derrota com Dorival Júnior.

Acompanhe o programa ao vivo com Antero Neto e os Craques da Verdinha.