O Jogada 2° tempo desta sexta-feira (18) entra no ar com os destaques do futebol cearense. Neste sábado (19), Ceará, Fortaleza e Floresta disputarão oitava e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Ao mesmo tempo, Leão e Vovô começam a descobrir o caminho que trilharão na Libertadores e Sul-Americana, respectivamente.

